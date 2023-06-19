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Алисин Пётр Корнилиев

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Корней Елисеев

Мать: Матрёна Яковлева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.04.1854 ст.

Сын: Алисин Василий Петрович

Мать ребёнка: Алисина Аграфена Тимофеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.10.1855 ст.

Сын: Алисин Иларион Петрович

Мать ребёнка: Алисина Аграфена Тимофеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
29.07.1870 ст.

Жена: Алисина Параскева Меркеловна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
оба вторым браком
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Прохорова Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алисина Аграфена Тимофеева

Смерть
Неизвестно