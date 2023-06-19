Алисин Пётр Корнилиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Корней Елисеев
Мать: Матрёна Яковлева
Рождение ребёнка
07.04.1854 ст.
Мать ребёнка: Алисина Аграфена Тимофеева
Рождение ребёнка
15.10.1855 ст.
Мать ребёнка: Алисина Аграфена Тимофеева
Бракосочетание
29.07.1870 ст.
оба вторым браком
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Прохорова Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно