Шегай Борис
Место рожденияУзбекистан, Самарканд
Дата рождения28.08.1943
Дата смерти18.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1943
Отец: Шегай Сандин
Мать: Ким Вера
Узбекистан, Самарканд
Бракосочетание
22.06.1966
Жена: Тен Роза
Самарканд
Рождение ребёнка
12.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тен Роза
г.Самарканд,Узбекистан
Смерть
18.04.2017
Узбекистан, Самарканд