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Шегай Борис

Место рождения

Узбекистан, Самарканд

Дата рождения

28.08.1943

Дата смерти

18.04.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Жена

1944 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1943

Отец: Шегай Сандин

Мать: Ким Вера

Узбекистан, Самарканд
Бракосочетание
22.06.1966

Жена: Тен Роза

Самарканд
Рождение ребёнка
12.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тен Роза

г.Самарканд,Узбекистан
Смерть
18.04.2017
Узбекистан, Самарканд
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