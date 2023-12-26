Братчиков Леонтий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братчиков Леонтий Андреев

Место рождения

Деревня Братчиковская Зюздинская волость Вятская губерния

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Братчиков Андрей Алексеев

Мать: не указана

Деревня Братчиковская Зюздинская волость Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Братчиков Лаврентий Леонтьев

Мать ребёнка: не указана

Деревня Братчиковская Зюздинской волости Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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