Братчиков Леонтий Андреев
Место рожденияДеревня Братчиковская Зюздинская волость Вятская губерния
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Братчиков Андрей Алексеев
Мать: не указана
Деревня Братчиковская Зюздинская волость Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Братчиков Лаврентий Леонтьев
Мать ребёнка: не указана
Деревня Братчиковская Зюздинской волости Вятская губерния
Смерть
Неизвестно