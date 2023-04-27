von Wertheim (von Breuberg) Elisabeth
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1296
Дата смертиОколо 1358
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1296
Отец: Von Breuberg Eberhard Reitz
Мать: Von Waldeck Mechtild
Рождение ребёнка
Около 1310
Отец ребёнка: Graf Von Wertheim Rudolf
Бракосочетание
Около 1310
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Von Budingen-Isenburg Sophie
Отец ребёнка: Graf Von Wertheim Rudolf
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1358