von Wertheim (von Breuberg) Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Wertheim (von Breuberg) Elisabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1296

Дата смерти

Около 1358

Пол

Женский

Отец

Около 1274 г.р.

Мать

Около 1278 г.р.

Муж

Около 1292 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1296

Отец: Von Breuberg Eberhard Reitz

Мать: Von Waldeck Mechtild

Рождение ребёнка
Около 1310

Сын: Von Wertheim Eberhard I.

Отец ребёнка: Graf Von Wertheim Rudolf

Бракосочетание
Около 1310

Муж: Graf Von Wertheim Rudolf

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Von Budingen-Isenburg Sophie

Отец ребёнка: Graf Von Wertheim Rudolf

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1358