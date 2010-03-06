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Oja (Suuster) Helmi
Oja (Suuster) Helmi
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.05.1923
Дата смерти
06.03.2010
Пол
Женский
Отец
Suuster Mihkel
1879 г.р.
Мать
Suuster (Antam) Anna
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1923
Отец:
Suuster Mihkel
Мать:
Suuster Anna
Смерть
06.03.2010
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