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Oja (Suuster) Helmi

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1923

Дата смерти

06.03.2010

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1923

Отец: Suuster Mihkel

Мать: Suuster Anna

Смерть
06.03.2010