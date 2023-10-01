Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарас

Мать: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Станислав

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шейпа Юлия

Мать ребёнка: Людмила

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