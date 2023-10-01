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Сергей
Сергей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Тарас
Мать
Светлана
Дети
Станислав
Шейпа Юлия
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Тарас
Мать:
Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Станислав
Мать ребёнка:
Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Шейпа Юлия
Мать ребёнка:
Людмила
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