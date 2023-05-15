Маринец (Белоусова) Екатерина Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Белоусов Терентий
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1908
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание в с. Довольнов в Сергиевской церкви. Жених из Ярковской волости, дер. Суздалка, крестьянин, 20 лет Невеста из Ярковской волости, дер. Суздалка, крестьянская дочь, 17 лет Свидетели по ж... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Суздалка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно