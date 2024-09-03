Гермогенова (Тихонова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.2004
Дочь: Гермогенова Мила Викторовна
Отец ребёнка: Гермогенов Виктор Иннокентьевич
Бракосочетание
20.08.2005
Рождение ребёнка
11.05.2007
Дочь: Гермогенова Нелли Викторовна
Отец ребёнка: Гермогенов Виктор Иннокентьевич
Рождение ребёнка
13.12.2014
Сын: Гермогенов Савва Викторович
Отец ребёнка: Гермогенов Виктор Иннокентьевич