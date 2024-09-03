Гермогенова (Тихонова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГермогенова (Тихонова) Мария Григорьевна

Гермогенова (Тихонова) Мария Григорьевна

avatar

Место рождения

Ой, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

06.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Ой, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
10.04.2004

Дочь: Гермогенова Мила Викторовна

Отец ребёнка: Гермогенов Виктор Иннокентьевич

Бракосочетание
20.08.2005

Муж: Гермогенов Виктор Иннокентьевич

Рождение ребёнка
11.05.2007

Дочь: Гермогенова Нелли Викторовна

Отец ребёнка: Гермогенов Виктор Иннокентьевич

Рождение ребёнка
13.12.2014

Сын: Гермогенов Савва Викторович

Отец ребёнка: Гермогенов Виктор Иннокентьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.