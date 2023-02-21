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Абашев Дмитрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

До 1965

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Абашев Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1904

Жена: Абашева Евдокия Крисанковна ( Хрисанковна, Крисановна)

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Солодянникова Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Абашева Евдокия Крисанковна ( Хрисанковна, Крисановна)

Рождение ребёнка
1908

Сын: Абашев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Абашева Евдокия Крисанковна ( Хрисанковна, Крисановна)

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Казанцева Раиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Абашева Евдокия Крисанковна ( Хрисанковна, Крисановна)

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ефимова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Абашева Евдокия Крисанковна ( Хрисанковна, Крисановна)

Смерть
До 1965
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похоронен на ивановском кладбище вместе с женой