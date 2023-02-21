Абашев Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиДо 1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Абашев Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1904
Рождение ребёнка
Около 1905
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Казанцева Раиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Абашева Евдокия Крисанковна ( Хрисанковна, Крисановна)
Рождение ребёнка
1914
Смерть
До 1965
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похоронен на ивановском кладбище вместе с женой