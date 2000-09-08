Барышева (Комарицына) Раиса Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарышева (Комарицына) Раиса Сидоровна

Барышева (Комарицына) Раиса Сидоровна

Место рождения

С. Шелаболихинский район Алтайский край

Дата рождения

05.03.1912

Дата смерти

08.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

С. Шелаболихинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
04.09.1936

Сын: Барышев Александр Астафьевич

Отец ребёнка: Барышев Астафий Антипович

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
03.12.1949

Дочь: Торопова Валентина Астафьевна

Отец ребёнка: Барышев Астафий Антипович

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
28.05.1952

Сын: Барышев Петр Астафьевич

Отец ребёнка: Барышев Астафий Антипович

Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышев Астафий Антипович

Смерть
08.09.2000
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край