Барышева (Комарицына) Раиса Сидоровна
Место рожденияС. Шелаболихинский район Алтайский край
Дата рождения05.03.1912
Дата смерти08.09.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
С. Шелаболихинский район Алтайский край
Рождение ребёнка
04.09.1936
Сын: Барышев Александр Астафьевич
Отец ребёнка: Барышев Астафий Антипович
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
03.12.1949
Дочь: Торопова Валентина Астафьевна
Отец ребёнка: Барышев Астафий Антипович
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Рождение ребёнка
28.05.1952
Отец ребёнка: Барышев Астафий Антипович
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.2000
Село Верх-Кучук Павловский район Алтайский край