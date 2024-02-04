Хмелевский Семен Петрович
Место рожденияShchigry, Kursk, Russia
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Shchigry, Kursk, Russia
Рождение ребёнка
1831
Сын: Хмелевский Ярмил Семенович
Мать ребёнка: Хмелевская Наталья Абрамовна
Shchigry, Kursk, Russia
Рождение ребёнка
1840
Сын: Хмелевский Федор Семенович
Мать ребёнка: Хмелевская Наталья Абрамовна
Shchigry, Kursk, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
odnodvorets
Смерть
Неизвестно
Shchigry, Kursk, Russia