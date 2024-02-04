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Хмелевский Семен Петрович

Место рождения

Shchigry, Kursk, Russia

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Хмелевский Петр Данилович

Мать: Хмелевская Анна Кириловна

Shchigry, Kursk, Russia
Рождение ребёнка
1831

Сын: Хмелевский Ярмил Семенович

Мать ребёнка: Хмелевская Наталья Абрамовна

Shchigry, Kursk, Russia
Рождение ребёнка
1840

Сын: Хмелевский Федор Семенович

Мать ребёнка: Хмелевская Наталья Абрамовна

Shchigry, Kursk, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
odnodvorets
Смерть
Неизвестно
Shchigry, Kursk, Russia
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