Крикунова (Литвинова) Мария Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Литвинов Филип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаренко Александр
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крикунов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крикунова Любовь
Отец ребёнка: не указан