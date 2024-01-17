Крикунова (Литвинова) Мария Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крикунова (Литвинова) Мария Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвинов Филип

Мать: Литвинова Акулина Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаренко Александр

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крикунов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крикунова Любовь

Отец ребёнка: не указан

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