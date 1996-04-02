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Соловьёв Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1947

Дата смерти

02.04.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горских Валентина Павловна

Рождение ребёнка
19.11.1972

Сын: Соловьёв Андрей Александрович

Мать ребёнка: Горских Валентина Павловна

Рождение ребёнка
17.01.1977

Сын: Соловьёв Евгений Александрович

Мать ребёнка: Горских Валентина Павловна

Рождение ребёнка
19.06.1982

Дочь: Соловьёва Алла Александровна

Мать ребёнка: Горских Валентина Павловна

Рождение ребёнка
27.12.1988

Дочь: Соловьёва Вера Александровна

Мать ребёнка: Горских Валентина Павловна

Смерть
02.04.1996

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