Соловьёв Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1947
Дата смерти02.04.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1972
Сын: Соловьёв Андрей Александрович
Мать ребёнка: Горских Валентина Павловна
Рождение ребёнка
17.01.1977
Сын: Соловьёв Евгений Александрович
Мать ребёнка: Горских Валентина Павловна
Рождение ребёнка
19.06.1982
Дочь: Соловьёва Алла Александровна
Мать ребёнка: Горских Валентина Павловна
Рождение ребёнка
27.12.1988
Дочь: Соловьёва Вера Александровна
Мать ребёнка: Горских Валентина Павловна
Смерть
02.04.1996