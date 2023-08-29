Клепиков Лев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Мать ребёнка: Клепикова -
Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - Феодосия Львовна
Мать ребёнка: Клепикова -
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клепикова -
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно