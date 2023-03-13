Огуреев Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огуреев Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор пропал без вести

Мать: не указана