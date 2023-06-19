Солодянкин Никита (Микитка) Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1636
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1636
Отец: Солодянкин Иван (Ивашко) Лукин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Солодянкин Ананий (Анашка) Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Солодянкин Тимофей Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Солодянкин Иван (Ивашко) Никитин
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710