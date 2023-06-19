Солодянкин Никита (Микитка) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Никита (Микитка) Иванов

Место рождения

Леонтия Трегубова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1636

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1636

Отец: Солодянкин Иван (Ивашко) Лукин

Мать: не указана

Леонтия Трегубова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Солодянкин Ананий (Анашка) Никитин

Мать ребёнка: не указана

Леонтия Трегубова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Солодянкин Тимофей Никитин

Мать ребёнка: не указана

Леонтия Трегубова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Солодянкин Иван (Ивашко) Никитин

Мать ребёнка: не указана

Леонтия Трегубова, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Леонтия Трегубова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
Леонтия Трегубова, Вятский уезд, Вятская губерния