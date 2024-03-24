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Дарья Степанова

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.03.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1813 ст.

Отец: Степан Фёдоров

Мать: Наталья Климова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Сельца Тогустемира Оренбургского Гарнизонного полку у солдата Степана Фёдорова дочь Дарья
Крещение
09.03.1813 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемница дворовая женка Анна Иванова
Смерть
Неизвестно
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