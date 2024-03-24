Дарья Степанова
Место рождения
Дата рождения05.03.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1813 ст.
Отец: Степан Фёдоров
Мать: Наталья Климова
Сельца Тогустемира Оренбургского Гарнизонного полку у солдата Степана Фёдорова дочь Дарья
Крещение
09.03.1813 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемница дворовая женка Анна Иванова
Смерть
Неизвестно