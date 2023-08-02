Сеферов Минай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеферов Минай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Сеферов Аким

Мать ребёнка: Сеферова Антарак

Нахичевань, Ростовский округ
Рождение ребёнка
1823

Сын: Сеферов овакем минаевич

Мать ребёнка: Сеферова Антарак

Нахичевань, Ростовский округ
Рождение ребёнка
1825

Сын: Сеферов Яков

Мать ребёнка: Сеферова Антарак

Нахичевань, Ростовский округ
Рождение ребёнка
1832

Сын: Сеферов Петр

Мать ребёнка: Сеферова Антарак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гадарине (Екатерина)

Мать ребёнка: Сеферова Антарак