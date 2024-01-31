Маковская Мария Эрастовна
Место рожденияНовоприборная слобода, Гремячевского селения, Веневского уезда, Тульской губернии
Дата рождения28.05.1873
Дата смерти05.11.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1873
Новоприборная слобода, Гремячевского селения, Веневского уезда, Тульской губернии
Бракосочетание
26.01.1896
Новоприборная слобода, Гремячевского селения, Веневского уезда, Тульской губернии
Рождение ребёнка
07.01.1897
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Маковский Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1900
Сын: Маковская Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Маковский Александр Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1902
Сын: Маковский Василий Александрович
Отец ребёнка: Маковский Александр Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1903
Дочь: Юлия Александровна
Отец ребёнка: Маковский Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1905
Дочь: Антонина Александровна
Отец ребёнка: Маковский Александр Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1907
Дочь: Саутина Анна Александровна
Отец ребёнка: Маковский Александр Иванович
Тульская обл., село Новики
Рождение ребёнка
16.06.1908
Дочь: Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Маковский Александр Иванович
Смерть
05.11.1911
Новоприборная слобода, Гремячевского селения, Веневского уезда, Тульской губернии
Причина смерти: Болезнь