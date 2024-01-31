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Маковская Мария Эрастовна

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Место рождения

Новоприборная слобода, Гремячевского селения, Веневского уезда, Тульской губернии

Дата рождения

28.05.1873

Дата смерти

05.11.1911

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1873

Отец: Фальков Эраст Александрович

Мать: Фалькова Елизавета Петровна

Новоприборная слобода, Гремячевского селения, Веневского уезда, Тульской губернии
Бракосочетание
26.01.1896

Муж: Маковский Александр Иванович

Новоприборная слобода, Гремячевского селения, Веневского уезда, Тульской губернии
Рождение ребёнка
07.01.1897

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Маковский Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1900

Сын: Маковская Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Маковский Александр Иванович

Рождение ребёнка
30.01.1902

Сын: Маковский Василий Александрович

Отец ребёнка: Маковский Александр Иванович

Рождение ребёнка
09.05.1903

Дочь: Юлия Александровна

Отец ребёнка: Маковский Александр Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1905

Дочь: Антонина Александровна

Отец ребёнка: Маковский Александр Иванович

Рождение ребёнка
04.02.1907

Дочь: Саутина Анна Александровна

Отец ребёнка: Маковский Александр Иванович

Тульская обл., село Новики
Рождение ребёнка
16.06.1908

Дочь: Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Маковский Александр Иванович

Смерть
05.11.1911
Новоприборная слобода, Гремячевского селения, Веневского уезда, Тульской губернии
Причина смерти: Болезнь
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