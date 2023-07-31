Мохова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохова Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1901

Дата смерти

29.01.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1927

Дочь: Назарова Зоя Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1931

Сын: Мохов Владимир Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.07.1935

Дочь: Чибисова Ольга Петровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
29.01.1985