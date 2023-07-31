Мохова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1901
Дата смерти29.01.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1927
Дочь: Назарова Зоя Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.07.1935
Дочь: Чибисова Ольга Петровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
29.01.1985