Павличенко Федор Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавличенко Федор Георгиевич

Павличенко Федор Георгиевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

?.05.1914

Дата смерти

03.06.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1914

Отец: Павличенко Георгий Никитович

Мать: Павличенко Пелагея Саввична

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Смерть
03.06.1914
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Причина смерти: После родовая слабость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close