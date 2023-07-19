Ахмылин (Муж Ирины)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1787
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахмылин ? (Общее 2)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Ахмылин Пётр
Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Ахмылин Кирилл
Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
1754 или 1753
Сын: Ахмылин Савва
Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Ахмылин Евфим
Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Ахмылин Яков
Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Петровна
Смерть
До 1787