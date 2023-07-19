Ахмылин (Муж Ирины) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмылин (Муж Ирины)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1787

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1741 г.р.
Около 1746 г.р.
1754 или 1753 г.р.
Около 1758 г.р.
Около 1759 г.р.

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Рождение
Неизвестно

Отец: Ахмылин ? (Общее 2)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Ахмылин Пётр

Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Ахмылин Кирилл

Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Петровна

Рождение ребёнка
1754 или 1753

Сын: Ахмылин Савва

Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Ахмылин Евфим

Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Петровна

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Ахмылин Яков

Мать ребёнка: Ахмылина Ирина Петровна

Смерть
До 1787