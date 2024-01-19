Шаhидуллин Мөхәммәтша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаhидуллин Мөхәммәтша

Место рождения

Мещеряково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1857

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Нигматуллин Шаhидулла

Мать: Сахибжамал

Мещеряково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Хадичә

Мать ребёнка: Сәрвәр

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Салахутдинова Хадичэ

Мать ребёнка: Сәрвәр

Бракосочетание
1891

Жена: Сәрвәр

Рождение ребёнка
14.03.1894

Сын: Мухаметшин Гибадулла

Мать ребёнка: Сәрвәр

д. Мещеряки Буинского р-на
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Шарафеева Сания

Мать ребёнка: Сәрвәр

Мещеряково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Упоминание
Неизвестно
СЕЛО МЕЩЕРЯКОВО Село Мещеряково образовано 07 августа 1662 года .Основали ее вернувшиеся со службы в царской армии служилые татары в количестве 40 человек во главе с Байбулатом.Потом к ним присоединли... Показать все
Смерть
1935
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