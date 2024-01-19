Шаhидуллин Мөхәммәтша
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Нигматуллин Шаhидулла
Мать: Сахибжамал
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Салахутдинова Хадичэ
Мать ребёнка: Сәрвәр
Бракосочетание
1891
Жена: Сәрвәр
Рождение ребёнка
14.03.1894
Сын: Мухаметшин Гибадулла
Мать ребёнка: Сәрвәр
д. Мещеряки Буинского р-на
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Шарафеева Сания
Мать ребёнка: Сәрвәр
Упоминание
Неизвестно
СЕЛО МЕЩЕРЯКОВО Село Мещеряково образовано 07 августа 1662 года .Основали ее вернувшиеся со службы в царской армии служилые татары в количестве 40 человек во главе с Байбулатом.Потом к ним присоединли... Показать все
Смерть
1935