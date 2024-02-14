Хамитова (Исянгулова) Асия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитова (Исянгулова) Асия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Около 1954

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Исянгулов ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамитов Исхак Зинурович

Рождение ребёнка
09.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамитов Исхак Зинурович

Смерть
Около 1954
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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