Хамитова (Исянгулова) Асия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиОколо 1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Исянгулов ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хамитов Исхак Зинурович
Смерть
Около 1954
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно