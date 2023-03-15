Душечкина (Душечкина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душечкина (Душечкина) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1927 и 1928 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Душечкин Иван

Мать: Душечкина Тамара

Смерть
Неизвестно