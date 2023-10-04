Сванбаев Еркин Серикханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сванбаев Еркин Серикханович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1955

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1955

Отец: Сванбаев Серикхан Кумарьянович

Мать: Габдулина Токен

Рождение ребёнка
04.10.1982

Сын: Сванбаев Олжас Еркинович

Мать ребёнка: Аширбекова Айгуль Аркадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аширбекова Айгуль Аркадьевна

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