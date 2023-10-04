Сванбаев Еркин Серикханович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1955
Отец: Сванбаев Серикхан Кумарьянович
Мать: Габдулина Токен
Рождение ребёнка
04.10.1982
Мать ребёнка: Аширбекова Айгуль Аркадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аширбекова Айгуль Аркадьевна