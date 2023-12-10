Чернушевич Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернушевич Валентин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернушевич Иван Дмитриевич

Мать: Чернушевич Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернушевич Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Чернушевич Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернушевич Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Чернушевич Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернушевич Юрий Валентинович

Мать ребёнка: Чернушевич Антонина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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