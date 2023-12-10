Чернушевич Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернушевич Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Чернушевич Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернушевич Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Чернушевич Антонина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернушевич Юрий Валентинович
Мать ребёнка: Чернушевич Антонина Федоровна
Смерть
Неизвестно