Мелякин Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1926
Дата смерти06.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мелякина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелякина Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Мелякина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелякина Ольга
Рождение ребёнка
25.08.1957
Дочь: Мелякина Вера Васильевна
Мать ребёнка: Мелякина Ольга
Смерть
06.01.1986