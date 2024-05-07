Мелякин Василий Алексеевич 12.02.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мелякин Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1926

Дата смерти

06.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1926

Отец: Мелякин Алексей Дмитриевич

Мать: Мелякина Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелякин Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Мелякина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелякина Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Мелякина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелякина Ольга

Рождение ребёнка
25.08.1957

Дочь: Мелякина Вера Васильевна

Мать ребёнка: Мелякина Ольга

Смерть
06.01.1986

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