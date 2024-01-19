(Кортунова) Анастасия Степановна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти29.05.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Кортунов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Понтелеев Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Понтелеев Георгий Иванович
Отец ребёнка: Понтелеев Иван Иосифович
Рождение ребёнка
21.10.1936
Сын: Понтелеев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Понтелеев Иван Иосифович
х. Рышинский Добринского района Волгоградской области
дата рождения в документах ошибочна, рожден с 14 по 16 октября 1936 г.
Рождение ребёнка
26.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Понтелеев Иван Иосифович
х. Рышинский Урюпинского района Волгоградской
Рождение ребёнка
1941
Сын: Понтелеев Николай Иванович
Отец ребёнка: Понтелеев Иван Иосифович
х. Рышинский Урюпинского района Волгоградской
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.1976
х. Рышинский Урюпинского района Волгоградской
Похороны
Неизвестно
х. Антошинка, Урюпинский район, Волгоградская область