(Кортунова) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кортунова) Анастасия Степановна

Место рождения

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

29.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Кортунов Степан

Мать: не указана

Нижний Карачан, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Понтелеев Иван Иосифович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Понтелеев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Понтелеев Иван Иосифович

Рождение ребёнка
21.10.1936

Сын: Понтелеев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Понтелеев Иван Иосифович

х. Рышинский Добринского района Волгоградской области
дата рождения в документах ошибочна, рожден с 14 по 16 октября 1936 г.
Рождение ребёнка
26.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Понтелеев Иван Иосифович

х. Рышинский Урюпинского района Волгоградской
Рождение ребёнка
1941

Сын: Понтелеев Николай Иванович

Отец ребёнка: Понтелеев Иван Иосифович

х. Рышинский Урюпинского района Волгоградской
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понтелеев Иван Иосифович

Смерть
29.05.1976
х. Рышинский Урюпинского района Волгоградской
Похороны
Неизвестно
х. Антошинка, Урюпинский район, Волгоградская область
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