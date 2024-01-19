Топтыгов Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.11.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1979
Дочь: Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Топтыгова Надежда Киприяновна
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Елена Викторовна
Мать ребёнка: Топтыгова Надежда Киприяновна
Рождение ребёнка
1987
Сын: Топтыгов Павел Викторович
Мать ребёнка: Топтыгова Надежда Киприяновна
Бракосочетание
Неизвестно