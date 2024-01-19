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Топтыгов Виктор Михайлович

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Место рождения

Братск, город Братск, Иркутская область

Дата рождения

01.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.07.1979

Дочь: Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Топтыгова Надежда Киприяновна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1981

Дочь: Елена Викторовна

Мать ребёнка: Топтыгова Надежда Киприяновна

Рождение ребёнка
1987

Сын: Топтыгов Павел Викторович

Мать ребёнка: Топтыгова Надежда Киприяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топтыгова Надежда Киприяновна

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