Кобозева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1973
Дочь: Романова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Кобзев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиличева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиличева Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Кобзев Николай Васильевич