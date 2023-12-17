Кобозева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобозева Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1942

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1973

Дочь: Романова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Кобзев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиличева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиличева Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Кобзев Николай Васильевич

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