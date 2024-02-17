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Гришин Василий Иванович
Гришин Василий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Дата смерти
1961
Пол
Мужской
Отец
Гришин Иван Поликарпович
1901 г.р.
Мать
Гришина (Журавлева) Прасковья Трофимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Гришин Иван Поликарпович
Мать:
Гришина Прасковья Трофимовна
Смерть
1961
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