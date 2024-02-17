Гришин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГришин Василий Иванович

Гришин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Гришин Иван Поликарпович

Мать: Гришина Прасковья Трофимовна

Смерть
1961
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close