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Мельничук Афанасий

Место рождения

Александрия, Рівненська область

Дата рождения

03.07.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1864

Отец: Мельничук Михаил

Мать: Мельничук Акулина

Александрия, Рівненська область
Бракосочетание
19.10.1886

Жена: Мельничук Анастасия

Александрия, Рівненська область
Рождение ребёнка
26.12.1887

Сын: Мельничук Стефан

Мать ребёнка: Мельничук Анастасия

Александрия, Рівненська область
Рождение ребёнка
26.12.1887

Сын: Мельничук Федор

Мать ребёнка: Мельничук Анастасия

Александрия, Рівненська область
Рождение ребёнка
19.11.1889

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Мельничук Анастасия

Александрия, Рівненська область
Рождение ребёнка
19.12.1890

Сын: Мельничук Григорий

Мать ребёнка: Мельничук Анастасия

Александрия, Рівненська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Анна Афанасьева

Мать ребёнка: Мельничук Анастасия

Александрия, Рівненська область
Место жительства
Неизвестно
Александрия, Рівненська область
Крещение
Неизвестно
Александрия, Рівненська область
| Восприемники: | Крестный отец: Мельничук Федор Ефимов, крестьянин м. Александрия | Крестная мать: Сентнова Анна Исаакова, солдатская дочь | Преображенская церковь
Смерть
Неизвестно
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