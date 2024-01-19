Мельничук Афанасий
Место рождения
Дата рождения03.07.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1864
Отец: Мельничук Михаил
Мать: Мельничук Акулина
Бракосочетание
19.10.1886
Жена: Мельничук Анастасия
Рождение ребёнка
26.12.1887
Сын: Мельничук Стефан
Мать ребёнка: Мельничук Анастасия
Рождение ребёнка
26.12.1887
Сын: Мельничук Федор
Мать ребёнка: Мельничук Анастасия
Рождение ребёнка
19.11.1889
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Мельничук Анастасия
Рождение ребёнка
19.12.1890
Сын: Мельничук Григорий
Мать ребёнка: Мельничук Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Анна Афанасьева
Мать ребёнка: Мельничук Анастасия
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
| Восприемники: | Крестный отец: Мельничук Федор Ефимов, крестьянин м. Александрия | Крестная мать: Сентнова Анна Исаакова, солдатская дочь | Преображенская церковь
Смерть
Неизвестно