Ковинова (Ренева) Дарья Вакховна
Место рождения
Дата рождения1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1881
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковинов Леонтий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ковинов Димитрий Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ковинов Димитрий Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ковинов Димитрий Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковинова Агрипина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ковинов Димитрий Киприянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Ковинов Димитрий Киприянович