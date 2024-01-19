Ковинова (Ренева) Дарья Вакховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковинова (Ренева) Дарья Вакховна

Место рождения

Воешта, Сарсинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

1862

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Воешта, Сарсинская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
1881

Муж: Ковинов Димитрий Киприянович

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковинов Леонтий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ковинов Димитрий Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ковинов Димитрий Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ковинов Димитрий Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковинова Агрипина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ковинов Димитрий Киприянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Ковинов Димитрий Киприянович

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