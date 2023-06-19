Терентьев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения18.12.1909
Дата смерти06.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1909
Отец: Терентьев Дмитрий Кузьмич
Мать: ?
Рождение ребёнка
14.03.1932
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Терентьева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1934
Дочь: Кондыгина Ирина
Мать ребёнка: Терентьева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1942
Дочь: Вокуева Анастасия
Мать ребёнка: Терентьева Анна Ивановна
Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терентьева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терентьев Григорий
Мать ребёнка: Терентьева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уразова Надежда
Мать ребёнка: Терентьева Анна Ивановна
Смерть
06.01.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно