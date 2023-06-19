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Терентьев Михаил Иванович

Место рождения

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ

Дата рождения

18.12.1909

Дата смерти

06.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1909

Отец: Терентьев Дмитрий Кузьмич

Мать: ?

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
14.03.1932

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Терентьева Анна Ивановна

Щучье, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
20.05.1934

Дочь: Кондыгина Ирина

Мать ребёнка: Терентьева Анна Ивановна

Щучье, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
01.01.1942

Дочь: Вокуева Анастасия

Мать ребёнка: Терентьева Анна Ивановна

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева Анна Ивановна

Щучье, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Григорий

Мать ребёнка: Терентьева Анна Ивановна

Щучье, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уразова Надежда

Мать ребёнка: Терентьева Анна Ивановна

Щучье, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
06.01.1942
Бренево, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Бренево, Лотошинский муниципальный район, Московская область