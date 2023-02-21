Попова Марина Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1674
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: не указан
Мать: не указана
РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Рождение ребёнка
1703
Отец ребёнка: Попов Алексей Осипов
Долгие Лески, Каменский муниципальный район, Тульская область
РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Алексей Осипов
РГАДА ф.350 оп 1 д 121 РС 1710г Ефремовский уезд
Смерть
Неизвестно