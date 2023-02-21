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Якубовский Константин Фаддеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1912

Жена: Мялицина Эмилия Савельевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Мялицин Петр Константинович

Мать ребёнка: Мялицина Эмилия Савельевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Мялицин Виктор Константинович

Мать ребёнка: Мялицина Эмилия Савельевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Кожевникова Мария Константиновна

Мать ребёнка: Мялицина Эмилия Савельевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1916