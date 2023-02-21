Якубовский Константин Фаддеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мялицин Петр Константинович
Мать ребёнка: Мялицина Эмилия Савельевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Мялицин Виктор Константинович
Мать ребёнка: Мялицина Эмилия Савельевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Кожевникова Мария Константиновна
Мать ребёнка: Мялицина Эмилия Савельевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1916