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Савкин Василий Николаевич
Савкин Василий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Савкин Николай Васильевич
1949 г.р.
Мать
Савкина (Шардина) Надежда Андреевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
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ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Савкин Николай Васильевич
Мать:
Савкина Надежда Андреевна
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