Савкин Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавкин Василий Николаевич

Савкин Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савкин Николай Васильевич

Мать: Савкина Надежда Андреевна