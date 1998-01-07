(Низаметдинова) Хадича
Место рожденияс.Медяна
Дата рождения18.07.1913
Дата смерти07.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1913
Отец: Низаметдинов Билялетдин
Мать: Хайрибя Первая Жена
с.Медяна
Бракосочетание
1931
Рождение ребёнка
03.03.1936
Сын: Имаметдинов Мяксут
Отец ребёнка: Имаметдинов Махмут Лукманович
Рождение ребёнка
05.03.1942
Сын: Имаметдинов Хафиз
Отец ребёнка: Имаметдинов Махмут Лукманович
с.Медяна
Рождение ребёнка
10.01.1955
Дочь: Асманова Халимя
Отец ребёнка: Имаметдинов Махмут Лукманович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.01.1998
г.Москва,Россия
Похороны
Неизвестно
Раменское