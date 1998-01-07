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(Низаметдинова) Хадича

Место рождения

с.Медяна

Дата рождения

18.07.1913

Дата смерти

07.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1913

Отец: Низаметдинов Билялетдин

Мать: Хайрибя Первая Жена

с.Медяна
Бракосочетание
1931

Муж: Имаметдинов Махмут Лукманович

Рождение ребёнка
03.03.1936

Сын: Имаметдинов Мяксут

Отец ребёнка: Имаметдинов Махмут Лукманович

Рождение ребёнка
05.03.1942

Сын: Имаметдинов Хафиз

Отец ребёнка: Имаметдинов Махмут Лукманович

с.Медяна
Рождение ребёнка
10.01.1955

Дочь: Асманова Халимя

Отец ребёнка: Имаметдинов Махмут Лукманович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.01.1998
г.Москва,Россия
Похороны
Неизвестно
Раменское
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