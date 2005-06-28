Кручинина Виктория Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручинина Виктория Дмитриевна

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

28.06.2005

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.2005

Отец: Кручинин Дмитрий Викторович

Мать: Кручинина Анна Алексеевна

Томск, город Томск, Томская область
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