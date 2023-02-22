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Лютов Леонид Васильевич

Место рождения

деревня Ягница, сельское поселение Уломское, Череповецкий район, Вологодская область

Дата рождения

1915 ст.

Дата смерти

17.03.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Ягница, сельское поселение Уломское, Череповецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.03.1951

Дочь: Арефьева Тамара Леонтьевна

Мать ребёнка: Круглова Римма Васильевна

Рождение ребёнка
20.11.1953

Дочь: Лютова Екатерина Леонидовна

Мать ребёнка: Круглова Римма Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лютов Вячеслав Леонидович

Мать ребёнка: Круглова Римма Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лютов Виктор Леонидович

Мать ребёнка: Круглова Римма Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лютов Феофан Леонидович

Мать ребёнка: Круглова Римма Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лютов Валентин Леонидович

Мать ребёнка: Круглова Римма Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглова Римма Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
17.03.1993