Лютов Леонид Васильевич
Место рождениядеревня Ягница, сельское поселение Уломское, Череповецкий район, Вологодская область
Дата рождения1915 ст.
Дата смерти17.03.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Ягница, сельское поселение Уломское, Череповецкий район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.03.1951
Дочь: Арефьева Тамара Леонтьевна
Мать ребёнка: Круглова Римма Васильевна
Рождение ребёнка
20.11.1953
Дочь: Лютова Екатерина Леонидовна
Мать ребёнка: Круглова Римма Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лютов Вячеслав Леонидович
Мать ребёнка: Круглова Римма Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Круглова Римма Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Круглова Римма Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лютов Валентин Леонидович
Мать ребёнка: Круглова Римма Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
17.03.1993