Высоцкая (Якубинская) Анастасия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоцкая (Якубинская) Анастасия Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Якубинский Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Педанова Раиса Андреевна

Отец ребёнка: Высоцкий Андрей Васильевич

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Грунская Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Высоцкий Андрей Васильевич

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высоцкий Александр Андреевич

Отец ребёнка: Высоцкий Андрей Васильевич

Кременчуг, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высоцкий Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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