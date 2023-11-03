Высоцкая (Якубинская) Анастасия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Якубинский Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Педанова Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Высоцкий Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Грунская Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Высоцкий Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высоцкий Александр Андреевич
Отец ребёнка: Высоцкий Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно