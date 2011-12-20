Сорокина Светлана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Светлана Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.2011

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.2011

Отец: Сорокин Алексей Викторович

Мать: не указана