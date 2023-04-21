(Надымова) Мария незаконнорожденная
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.
Отец: не указан
Мать: Ефросинья Михайлова
Место жительства
1850 ст.
Большая Серва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#65
Смерть
Неизвестно