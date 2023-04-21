(Надымова) Мария незаконнорожденная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Надымова) Мария незаконнорожденная

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.

Отец: не указан

Мать: Ефросинья Михайлова

Место жительства
1850 ст.
Большая Серва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#65
Смерть
Неизвестно