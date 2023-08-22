Севуха Эдуард Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севуха Эдуард Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1942 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Севуха Михаил

Мать: Севуха Клавдия Антоновна

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