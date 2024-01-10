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Шигапов Минкаж

Место рождения

д. Мамыж Арского района РТ

Дата рождения

12.04.1910

Дата смерти

31.05.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.
1951 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Мамыж Арского района РТ
Рождение ребёнка
1938

Сын: Шигапов Равиль

Мать ребёнка: Шигапова Суфия

Рождение ребёнка
04.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шигапова Суфия

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Дания

Мать ребёнка: Шигапова Суфия

Рождение ребёнка
23.05.1951

Дочь: Шамсия

Мать ребёнка: Шигапова Суфия

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шигапова Суфия

Смерть
31.05.1984
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