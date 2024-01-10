Шигапов Минкаж
Место рожденияд. Мамыж Арского района РТ
Дата рождения12.04.1910
Дата смерти31.05.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Мамыж Арского района РТ
Рождение ребёнка
1938
Сын: Шигапов Равиль
Мать ребёнка: Шигапова Суфия
Рождение ребёнка
04.06.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шигапова Суфия
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Дания
Мать ребёнка: Шигапова Суфия
Рождение ребёнка
23.05.1951
Дочь: Шамсия
Мать ребёнка: Шигапова Суфия
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шигапова Суфия
Смерть
31.05.1984