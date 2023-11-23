(Митусова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Митусова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Николай Митусов

Мать: Екатерина Павлова

Смерть
1943
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