Мажара (Родина) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1985
Сын: Удалов Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.07.1988
Дочь: Голикова Ангелина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.12.1996
Сын: Мажара Антон Александрович
Отец ребёнка: Мажара Александр Анатольевич
Рязань, город Рязань, Рязанская область