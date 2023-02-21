Мажара (Родина) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мажара (Родина) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТМ
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Место
Комментарий
Рождение
16.06.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1985

Сын: Удалов Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.07.1988

Дочь: Голикова Ангелина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.12.1996

Сын: Мажара Антон Александрович

Отец ребёнка: Мажара Александр Анатольевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область