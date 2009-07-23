Крутских Пётр Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1934
Дата смерти23.07.2009
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1934
В дате рождения путаница число рождения толи 9, толи 10, толи 12 Месяц рождения толи 06 тли 07
Рождение ребёнка
10.02.1957
Дочь: Павина Любовь Петровна
Мать ребёнка: Крутских Нина Викторовна
Рождение ребёнка
21.02.1958
Дочь: Лисицына Валентина Петровна
Мать ребёнка: Крутских Нина Викторовна
Рождение ребёнка
05.03.1960
Дочь: Васько Наталья Петровна
Мать ребёнка: Крутских Нина Викторовна
Рождение ребёнка
04.01.1970
Дочь: Самсоненко Евгения Петровна
Мать ребёнка: Крутских Нина Викторовна
Рождение ребёнка
?.09.?
Сын: Крутских Александр Петрович
Мать ребёнка: Крутских Нина Викторовна
Смерть
23.07.2009