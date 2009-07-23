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Крутских Пётр Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1934

Дата смерти

23.07.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1934

Отец: Крутских Сидор Алексеевич

Мать: Крутских Анисья Алексеевна

В дате рождения путаница число рождения толи 9, толи 10, толи 12 Месяц рождения толи 06 тли 07
Рождение ребёнка
10.02.1957

Дочь: Павина Любовь Петровна

Мать ребёнка: Крутских Нина Викторовна

Рождение ребёнка
21.02.1958

Дочь: Лисицына Валентина Петровна

Мать ребёнка: Крутских Нина Викторовна

Рождение ребёнка
05.03.1960

Дочь: Васько Наталья Петровна

Мать ребёнка: Крутских Нина Викторовна

Рождение ребёнка
04.01.1970

Дочь: Самсоненко Евгения Петровна

Мать ребёнка: Крутских Нина Викторовна

Рождение ребёнка
?.09.?

Сын: Крутских Александр Петрович

Мать ребёнка: Крутских Нина Викторовна

Смерть
23.07.2009
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