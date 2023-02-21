Филимонова Акилина Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Евдоким Сазонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Филимонов Захар Алексеевич
Отец ребёнка: Филимонов Алексей Богданович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Филимонова Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Филимонов Алексей Богданович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Филимонов Филат Алексеевич
Отец ребёнка: Филимонов Алексей Богданович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Филимонов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Филимонов Алексей Богданович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Филимонов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Филимонов Алексей Богданович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно