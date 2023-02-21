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Филимонова Акилина Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Евдоким Сазонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Филимонов Захар Алексеевич

Отец ребёнка: Филимонов Алексей Богданович

Ижгора, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Филимонова Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Филимонов Алексей Богданович

Ижгора, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1772

Сын: Филимонов Филат Алексеевич

Отец ребёнка: Филимонов Алексей Богданович

Ижгора, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1775

Сын: Филимонов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Филимонов Алексей Богданович

Ижгора, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1779

Сын: Филимонов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Филимонов Алексей Богданович

Ижгора, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Алексей Богданович

Смерть
Неизвестно